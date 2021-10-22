下周國際新聞事件
10/25 周一 新加坡九月通膨
達拉斯Fed製造業指數
業績報告：臉書、樂金化學
10/26 周二 南韓Q3經濟成長
標普/凱斯席勒房價指數
美國九月新屋銷售
黎奇蒙Fed製造業指數
業績報告：超微、Alphabet、匯豐、羅技、SK海力士、微軟、推特、德儀
10/27 周三 南韓十月消費者信心
澳洲Q3通膨
美國MBA抵押貸款申請
加拿大央行利率決議
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：eBay、Spotify、賽靈思
10/28 周四 巴西央行利率決議
日本九月零售銷售
日本央行利率決議
歐元區十月經濟信心
歐洲央行利率決議
德國十月通膨
美國Q3經濟成長
美國請領失業救濟人數
美國簽約待過戶房屋銷售
業績報告：蘋果、波音、德銀、三星電子、樂金電子、諾基亞、Sony、意法半導體
10/29 周五 南韓十月商業信心
日本九月失業率
日本九月工業生產
越南十月通膨/貿易收支
新加坡Q3失業率
德國Q3經濟成長
歐元區十月通膨
歐元區Q3經濟成長初值
芝加哥十月PMI/消費者信心
業績報告：亞馬遜、NEC
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