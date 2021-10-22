下周國際新聞事件

10/25　周一 新加坡九月通膨

達拉斯Fed製造業指數

業績報告：臉書、樂金化學

10/26　周二 南韓Q3經濟成長

標普/凱斯席勒房價指數

美國九月新屋銷售

黎奇蒙Fed製造業指數

業績報告：超微、Alphabet、匯豐、羅技、SK海力士、微軟、推特、德儀

10/27　周三 南韓十月消費者信心

澳洲Q3通膨

美國MBA抵押貸款申請

加拿大央行利率決議

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：eBay、Spotify、賽靈思

10/28　周四 巴西央行利率決議

日本九月零售銷售

日本央行利率決議

歐元區十月經濟信心

歐洲央行利率決議

德國十月通膨

美國Q3經濟成長

美國請領失業救濟人數

美國簽約待過戶房屋銷售

業績報告：蘋果、波音、德銀、三星電子、樂金電子、諾基亞、Sony、意法半導體

10/29　周五 南韓十月商業信心

日本九月失業率

日本九月工業生產

越南十月通膨/貿易收支

新加坡Q3失業率

德國Q3經濟成長

歐元區十月通膨

歐元區Q3經濟成長初值

芝加哥十月PMI/消費者信心

業績報告：亞馬遜、NEC

《國際經濟》內需弱 韓第三季GDP續升動力熄火
《國際經濟》通膨全球趴趴走 日本9月才稍有感
#通膨 #業績 #美國 #經濟成長 #利率決議