基隆捷運部分路段與台鐵脫鉤，相關路線將於下周拍板定案。民進黨立委蔡適應22日表示，基隆捷運台北端點仍是採原規畫的地下化形式至南港車站，但在基隆市七堵區、新北市汐止區路段有修調，與台鐵縱貫線分流，以服務更多民眾。

蔡適應指出，基隆捷運會在汐止區公所站到樟樹灣站間和民生汐止線汐東段整合，未來將比照台北捷運中和新蘆線營運模式，基隆居民可在不換車情況下直達南港站或東湖站，中途也能在汐科站轉乘台鐵，提供更多元運輸服務。至於基隆到八堵段的部份，需尊重地方意見凝聚共識。

蔡適應提到，基隆捷運這幾年在中央和地方不斷溝通下，持續朝優化系統、擴大服務範圍、永續發展方向改進，去年除了確認升級中運量路線，他在9月底提出質詢後，近期路廊選擇上有更進一步訊息，交通部也與新北市進一步協調，他會持續督促交通部在北北基三市間取得共識，在最快時間規畫地方說明會。

蔡適應補充，市長林右昌與他上任以來，在交通優化上不斷努力，共同推動多條快捷公車，同時也思考長期以來國道壅塞的問題，在2019年邀請前交通部長林佳龍會勘後，請高公局提出「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」，先前瞭解到初步評估結果可行。

他說，高公局將邀請相關單位於10月23號分別於上午10點在新北市汐止區公所、下午2點在基隆市七堵區永安里民活動中心辦理說明會，鼓勵民眾踴躍參與討論，共同優化北北基交通。