第12輪疫苗第一階段今天開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各地方看起來蠻順利。昨（21日）接種31.2萬劑，陳時中說，目前疫苗覆蓋率和目標值差距不到5％，這幾天還可以繼續努力。

指揮中心力拼10月疫苗涵蓋率7成、兩劑接種率3成。陳時中說明，昨天全國接種31萬2065劑，目前疫苗人口涵蓋率65.53％，劑次人口比90.76％，兩劑接種25.23％，和目標值都已差不到5％，10月還有幾天可以繼續努力。

指揮中心於今天上午10點起加開第12輪預約，對象為7月16日前已接種莫德納的55至64歲民眾，共2萬4563人符合資格，截至今天下午1點，共1萬1136人完成預約。本次加開預約自今天上午10點起，將在今天下午4點截止，施打時間為10月28日至31日。

發言人莊人祥日前說明，由於第12輪第一階段有部分為造冊對象，但仍在疫苗平台上預約，佔去原本符合資格的55至64歲民眾的名額，預估有2.6萬人，因此加開本次預約。