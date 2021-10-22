蘇貞昌赴立院進行總預算報告及備質詢

主計長朱澤民之前口出金句「1碗蚵仔麵線20元」，挨批不知民間疾苦。行政院長蘇貞昌今(22日)在立法院進行總預算報告及備質詢時，被立委李貴敏問及「一碗蚵仔麵線多少錢？」他回應「大概60元上下」。

李貴敏今上午在質詢時指出，現在國債不只是債留子孫，而是「債留曾孫」，現在一個新生兒背債將近25萬元，所以看年輕人敢不敢生小孩？那年輕人不敢生小孩啊，她更問「院長你知道蚵仔麵線一碗多少錢？」

蘇貞昌回應，「大概60元上下」；李貴敏則回，院長你這個就沒脫離現實，但你的主計長之前說一碗20元，但是沒有關係，知道錯就好了，那有沒有人跟你反應過菜價現在很貴？

蘇貞昌指出，太太都自己買菜，有時候她都會告訴自己，但沒辦法每個品項都記住；李貴敏表示，我跟你報告，立法院的小吃部老闆都跟她說，菜價很貴，現在空心菜從一斤35元漲到60元，幾乎是兩倍，可是你的主計長在質詢告訴我們說沒有通膨壓力，可是央行副總裁、國外專家都說有通膨危險，請教院長，是採用專家意見還是聽話的人？

面對立委的問題，蘇貞昌表示，「做決策，專業事情都應該聽專家」，也常常聽朱澤民的意見。