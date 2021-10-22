軍方官方照片又引起洩密疑雲?昨(21)日軍友社理事長李棟樑，特地前往北部地區某天弓飛彈連慰問，感謝官兵在共機不斷擾台期間的付出，軍方媒體軍聞社也應邀派員採訪，未料勞軍照片一出，卻引起空軍保防部門不滿，認為照片有洩密機敏單位之嫌，而要求懲處基層單位，軍聞社也在高層指示下立刻撤下照片，但有官兵不平表示，指稱拍照時海軍司令、空軍政戰副主任、政戰局副局長等星星一堆在場，今年初總統蔡英文視導同樣單位時也有露出部隊番號，既然大官們都沒制止質疑，現在事後卻又要懲處基層，是否標準不一?

李棟樑昨上午在海軍司令劉志斌上將、空軍政戰副主任高士桓少將、國防部政戰局副局長劉慶斌少將及軍友社秘書長蔡鴻圖等人陪同下，率敬軍團前往慰問海、空軍部隊，除頒發慰問金外，也逐一頒贈慰問品給每位官兵，感謝他們衛國辛勞。

李棟樑指出，國軍是保衛國土的重要力量，尤其近日因應敵情威脅，海軍及空軍執行各項戰備訓練工作，隨時因應特殊狀況做準備，非常辛苦，因此他特別來看看弟兄姐妹，給他們加油打氣，並表示未來軍友社也將持續為官兵提供創新服務，永遠做國軍堅強的後盾，支持國軍。

這項慰勞行程分為兩天進行，但李棟樑一行人剛在天弓飛彈拍攝完團體照，空軍保防單位立刻檢討基層，認為照片內容露出部隊番號，把機敏單位曝光於媒體上。引起基層單位不滿，痛批單位一面勞軍，還一面要被說洩密，根本是踐踏官兵尊嚴。。

基層官兵表示，拍照時高級長官都在現場，如果當下有洩密疑慮 他們為何不制止拍攝，或告訴軍聞社不得刊登，反而是事後要被檢討。

更有官兵表示，蔡英文總統今年2月4日上午前往高雄視導「空軍防空暨飛彈第612營第1連」飛彈機敏單位，也公開的展示該單位番號，那意味著是否也涉及洩密，要不要懲處?

無獨有偶，今年4月上旬，青年日報也因刊出一篇海軍官兵投稿海軍執行澎湖運補任務的宣傳報導，但主照片卻出現一輛中科院研發的雷達車上岸的畫面，遭軍事部落客及外媒截圖後報導，報導一出國防部以「違反保密」為由連坐懲處多名軍官，連青年日報社長都遭拔官。

但軍方表示，本案是經過保防單位提醒，希望各單位官兵要注意保防措施，未來在進行相關活動或是勞軍時，不要曝露單位番號，純屬善意提醒，目前並未對任何官兵進行懲處。