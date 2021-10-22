民進黨前主席施明德及其夫人陳嘉君，懷疑駐日代表謝長廷是否為戒嚴時期情治機關特務，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，蔡英文對民進黨早期黨外時代歷史非常陌生，政治領袖對歷史沒有概念，亂搞一通，現在打開潘朵拉的盒子，仇恨幽靈瀰漫台灣上空，這不可能收拾！只有繼續殺下去，殺得血流成河！

吳子嘉21日在《關鍵時刻》政論節目中表示，蔡英文對民進黨早期黨外時代歷史非常陌生，否則陳水扁當總統8年，為何不碰這件事？為何現在打開潘朵拉的盒子？表示蔡非常不了解其中的恩怨情仇。現在一旦打開，憑蔡英文的威望，有可能再收起潘朵拉的盒子嗎？有可能再收回仇恨的幽靈嗎？不可能的事情！

前民進黨主席施明德。（資料照片）

吳子嘉說，唯一的方法，講難聽一點，伸頭也是一刀，縮頭也是一刀，乾脆全部資料公開，最後一定是非常慘重，民進黨面臨非常慘重的分裂，這跑不掉，因為有多不堪聞問的事情。

我國駐日代表謝長廷。（資料照片）

吳子嘉補充，施明德講得很清楚，哪一個美麗島律師不是國民黨派來的特務？ 民進黨分為美麗島受難者世代、美麗島辯護律師世代、野百合學運世代，光是美麗島辯護律師世代全部被貼上特務標籤。

吳子嘉認為，施明德只要堅持這件事情必須面對歷史真相，且促轉會的資料能夠放在抽屜不拿出來嗎？現在檯面上人物已經在罵促轉會，已經在逼政府交出資料，現實的鬥爭已經上演，再回到過去歷史恩怨情仇，這兩個新仇舊恨加在一起，一定會鬧出人命 ！

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

劉寶傑質疑，這不是要對付國民黨的嗎？怎自己人殺起來了？吳子嘉痛批，這是非常愚蠢的行為，蔡英文對民進黨歷史不了解，不知道過去的故事，冒冒失失把促轉會放在部會層級，應該要放在總統府層級，目標是和解而不是製造仇恨。台灣的和解，從二二八開始，一代一代下來，能放在部會裡面就能和解嗎？結果現在變成抹黑中心，變成黑資料中心。吳子嘉提到，台灣只有做過一次和解，就是施明德請趙少康喝過一次和解咖啡。

因此，吳子嘉直言，台灣同胞之間的和解，因為不同的歷史背景，一定要做一個處理，政治領袖要面對下一代長期的問題，否則仇恨一代一代傳下去，永遠沒完沒了，遇到外敵就有可乘之機，不是嗎？而蔡英文在雙十節不是講要團結嗎？結果剛講完團結就去支持陳柏惟，這根本沒有概念。

吳子嘉預期，政治領袖對於仇恨、和解、團結沒有概念，對歷史沒有概念，亂搞一通，現在變成潘朵拉的盒子，仇恨幽靈瀰漫台灣上空，這不可能收拾！只有繼續殺下去，殺到底，殺得血流成河。