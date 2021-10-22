時隔37年，Wilson再度成為美國職籃官方指定用球，重新站上全球籃球頂尖品牌地位，而在台灣也預備掀起一場Wilson籃球風暴，T1聯盟今天宣布正式和Wilson結盟合作，由Wilson獨家供應聯盟元年球季的所有比賽用球，讓球員們都能享有美國職籃指定用球品牌的高規格體驗。

攜手Wilson，T1聯盟賽務長賈凡興奮地說：「Wilson選擇加入T1聯盟合作伙伴行列，給了我們聯盟很大的信心，讓我們在第一個球季可以毫無後顧之憂向前衝。」

談到和T1聯盟的結盟合作，Wilson星裕國際總經理王立人表示：「Wilson是美國職籃的指定用球，而T1聯盟也是個職業聯盟，此次的合作算是強強聯手，Wilson籃球今年再度引進台灣，我認為T1是我們的最佳選擇。」

聯盟元年首季比賽用球為Wilson「Evo NXT」，使用革命性的科技內核平衡技術，透過先進的內部結構重新分配重量，增加球的旋轉力及飛行穩定性，以達到更佳的投射曲線，讓球員能夠更輕鬆地出手，提升投射距離；球體表面也使用Micro-Touch技術，提供絕佳的抓力與手感，讓運球時的彈跳反應更敏捷，出手更流暢。

Wilson曾一度淡出台灣籃球市場，此次強勢回歸備受期待，雖然聯盟球員大多首度接觸Wilson籃球，但對於Wilson「Evo NXT」的初體驗一致好評，台啤英熊當家球星蔣淯安大讚：「Wilson球的紋路比較深，對於手掌相對較小的我來說，持球更好掌握。」

Wilson「Evo NXT」，讓球員們無論投籃或運球更加得心應手，新北中信特攻呂濟而、魏嘉豪也讚不絕口，呂濟而說：「這是我第1次用到Wilson的球，摸起來觸感非常舒服，投籃時球離開手指的感覺非常好。」魏嘉豪表示：「我從小到大用過許多不同牌子的籃球，但Wilson還是第1次，這顆球的表面很軟，很好掌握，讓我無論運球或傳球都能更順暢。」台中太陽飛人楊承翰也力推：「這顆球的質感很好，也不會太滑，運球和投籃都很好掌握。」