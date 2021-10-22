郭男疑似躲去女友家，毫不理會黃格格傳Line，讓黃非常傷心。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

日前媒體報導，指高雄城中城大火案主嫌黃格格氣郭姓男友難忘舊情人，兩人大吵，其實大火前，黃氣郭躲去大社女友家，Line都已讀不回，傷心之餘只好錄下心碎告白，批郭男沒錢又好賭，還靠女友賣身養他，從頭到尾只是利用自己來氣女朋友。黃最後冷冷地說「你想要看到的事情，我會做給你看」，語氣讓人不寒而慄。

黃目前人在高雄女子監獄羈押中，根據郭的證詞，當晚11點兩人爭執後，郭先離開，剩下黃在套房內繼續飲酒。郭疑似叫男性友人假裝打電話叫走他，結果跑去女友家，黃不斷傳Line給郭都「已讀不回」，傷心難過的她只好按下Line的語音訊息錄製功能，一字一句吐露心聲，但過程相當平靜，邏輯也正常，非外界所傳「歇斯底里」。

媒體大肆渲染郭吃黃的軟飯，但其實黃根本沒錢，反倒郭的女友在賣身較有錢，郭吃穿、機車代步都靠女友提供，但騎車被開紅單、吃飯沒錢就向黃伸手拿錢，黃沒錢只能去當鋪借，結果郭拿了錢竟跑去賭博。

「我把你當作寶，你當我什麼？」、「今天你沒有小孩，如果你有小孩，你的女兒被這樣對待，你的感想如何？」黃女難過地說，郭有錢沒錢她都始終如一、死心塌地跟著他，結果郭從頭到尾都在騙她。

「當初我就跟你講，要在一起大家就好好在一起，沒有誰勉強誰，要就玩真的」

黃說，郭從頭到尾只是利用她來氣女友。結果女友還是去找情夫，郭曾說要去殺對方，結果見到面又不敢，黃酸他只會虛張聲勢。

「你這輩子利用人家，下輩子會有報應！」黃說，郭都靠女友賣身養他，平常也只能靠幫人家寫一些有的沒的文，根本養不起自己。

講到最後，黃疑似受酒精催化，抑或夜深疲憊，語氣更加緩慢，罵過的話甚至開始重複跳針，最後冷冷地說「人要珍惜當下，不要等事情發生，要靠報警」、「你想要看到的事情，我會做給你看」。

若黃真是酒後神智不清，忘記妥善處理香灰導致大火，依法最重可處5年。若是衝動做出傻事，檢方查明屬實，屆時將可改以放火、殺人兩罪起訴，最重可處死刑。因此，起火前的過程相當關鍵，仍待檢方偵辦釐清。

不論黃對郭來說是先來還是後到，她的處境或許已映證了「不被愛的才是第三者」這句感情名言。15日深夜遭移送時，黃面對媒體制式化詢問「委不委曲」時，一度愣了幾秒，然後閉上眼、用力連點兩次頭。想必當時的她對24小時前發生的事情和心情，感慨甚深。

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