全球知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 於今日宣布，由開發團隊 DANG! 所製作的「第一人稱迴旋鏢（First Person Boomeranger，簡稱 FPB）」遊戲《迴旋鏢 X（Boomerang X）》將迎來首次重大改版，開放全新遊玩模式「無盡噴射（Endless Run Mode）」和神秘地圖「血色花園（RED GARDEN）」，玩家將迎戰更強的敵人和嶄新的遊戲體驗。

Boomerang X | Endless Update Live on PC

在「無盡噴射」模式中，玩家可獲得許多不同項目的改動，例如護盾量的變動和其他你選擇的強化，甚至可以自訂想要改變的項目。根據所選的加成條件不同，將帶來難易程度不一的挑戰，可能讓你的遊戲難如飛天、也有可能只是小菜一碟。

除了全新模式與地圖上線外，遊戲內支援線上排行榜，你將可以看到自己與好友們的技術評級。在「無盡噴射」模式中，也新增許多成就等玩家們一一破解。該是時候將自己拋到空中，來一次魯莽卻爽快的噴射了！

想要了解更多關於《迴旋鏢 X》的創新與秘辛，可以追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 DANG! (@videodang) 的 twitter。遊戲開放 PC 和 Switch 平台購買下載，Steam 售價新台幣 378 元、Switch 售價折合新台幣約 560 元（美金 19.99 元）。