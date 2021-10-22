2014年高雄大氣爆，時任經濟部長的張家祝因在立院備詢未出席頭七，遭時任立委陳其邁痛批不是人。如今，高雄城中城大火頭七，行政院長蘇貞昌未出席，國民黨立委李貴敏質詢時表示，如果陳立委當初批評正確，「你恐怕就是陳其邁口中的『不是人』」。對此，蘇貞昌尷尬回應，「謝謝你這樣來指教，所以我認為每個人一輩子，什麼時候講什麼話、做什麼事都會被檢驗。」

2014年高雄大氣爆發生後第七天，張家祝因立法院審查自經區草案，必須親自出席，遂未能前往高雄出席頭七法會。對此，當時仍是立委的陳其邁在委員會的會議室，拿起麥克風高分貝痛罵張家祝「你去災區幾次？今天公祭你還有心坐在這裡，你是人嗎？你是人嗎？」事後，陳其邁也將該質詢畫面貼在個人臉書。

對此，李貴敏今質詢蘇貞昌時表示，陳其邁當立委時批評張家祝在高雄大氣爆頭七時還有臉坐在立法院，還罵對方不是人，「請問院長，你去城中城的頭七了嗎？」蘇貞昌回稱，「我有去一家一家慰問，去靈堂祭拜過世者。」

李貴敏繼續二度追問「頭七去了嗎？」蘇貞昌才承認「我是頭七之前去的」。

李貴敏表示，當初陳其邁說沒去頭七就不是人，「你認為陳其邁當初說的批評是對的嗎？如果是，你今天也不是人。」「如果陳其邁不會因為他換個位置就改變了，你今天在這邊，你恐怕就是他口中的不是人。」

蘇貞昌尷尬回說，「委員…謝謝你這樣來指教，所以我認為每個人一輩子，什麼時候講什麼話、做什麼事都會被檢驗，當時是民意代表，現在變成首長了，整個事都會被檢驗的。」

當李貴敏又追問，所以院長也認為不要雙標嗎？蘇貞昌先是不發一語，直到李貴民說「所以你是一個人，你不像陳其邁說的坐在這裡就不是人？」蘇貞昌才鬆口說，「我認為作為行政院長，對全國發生的任何災難或任何事情，我是應該負所有責任，我要督率」。