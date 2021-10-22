竹南蛇窯窯主林瑞華四處蒐集頭份興隆窯、恒益窯的百年老陶缸。（謝明俊攝）

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧赴舊興隆窯舊址挖掘出來的窯汗傳等遺物。（謝明俊攝）

頭份興隆窯所出產老陶缸缸沿廠記非常特殊。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市過去擁有多座百年歷史陶窯廠，因滄海桑田都已消失不見，台灣陶文化協會理事長鄧淑慧花了多年功夫，考究頭份「恆益窯」與「興隆窯」的源起，還實地到老窯廠所在地挖尋昔日老陶遺跡，並發起募集老陶活動，鄧淑慧辛苦蒐集的珍貴陶器及史料，從23日起在苗栗客家文化館展出，讓民眾了解苗栗客家陶業之美。

頭份「斗煥坪」早年是許多不同族群交易往來的據點，客家人在此扮演著重要的角色，透過日據時期的《臺灣工場通覽》文獻發現，百年前的斗煥坪曾經有兩間窯廠，分別是「興隆窯」與「恒益窯」，登記創立的時間皆為1915年，但經田野調查發現窯主的上一代就已經開始營運，因此推斷清朝末年到日據初年就有窯廠。

「興隆窯」與「恒益窯」等2處老窯廠，是目前台灣已知「最早的客家窯廠」，雖然窯址已因高鐵施工所覆蓋，但經鄧淑慧等人發起的採集研究，仍自地面撿拾到的「窯汗磚」、「窯具」、「陶瓷碎片」等大量文物，並發現其產品有水缸、酒甕、盆頭（缽）、磚瓦等，從中也能看見已幾近失傳的福州師手路，印記也相當獨特，推估這些老陶器已有百年歷史。

在當年「興隆窯」與「恒益窯」的戶籍內，有多位自福州來台工作的陶師，他們的足跡曾遍佈在新竹、苗栗、台中、鶯歌、松山的各家窯廠，可以顯見早期雖然交通不便，但往來流通仍相當頻繁，當中也有多位福州師娶客籍女子為妻，並落地生根開設自己陶廠，如，新竹林景振、關西李厚官、苗栗林榮飛及李依五，進而成為道地的客家人，甚至成為客家陶的中流砥柱及發展源流的重要軌跡。

經過台灣陶文化協會理事長鄧淑慧多年採集證據考究源起，將歷年來所得整理完畢後，在銅鑼客家文化館展出「頭份百年古窯特展」從10月23日展至11月28日止，希望讓民眾看見台灣傳統陶器之美，並探尋客家先民的生活歷程。