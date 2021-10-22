苗栗縣頭份市過去擁有多座百年歷史陶窯廠，因滄海桑田都已消失不見，台灣陶文化協會理事長鄧淑慧花了多年功夫，考究頭份「恆益窯」與「興隆窯」的源起，還實地到老窯廠所在地挖尋昔日老陶遺跡，並發起募集老陶活動，鄧淑慧辛苦蒐集的珍貴陶器及史料，從23日起在苗栗客家文化館展出，讓民眾了解苗栗客家陶業之美。
頭份「斗煥坪」早年是許多不同族群交易往來的據點，客家人在此扮演著重要的角色，透過日據時期的《臺灣工場通覽》文獻發現，百年前的斗煥坪曾經有兩間窯廠，分別是「興隆窯」與「恒益窯」，登記創立的時間皆為1915年，但經田野調查發現窯主的上一代就已經開始營運，因此推斷清朝末年到日據初年就有窯廠。
「興隆窯」與「恒益窯」等2處老窯廠，是目前台灣已知「最早的客家窯廠」，雖然窯址已因高鐵施工所覆蓋，但經鄧淑慧等人發起的採集研究，仍自地面撿拾到的「窯汗磚」、「窯具」、「陶瓷碎片」等大量文物，並發現其產品有水缸、酒甕、盆頭（缽）、磚瓦等，從中也能看見已幾近失傳的福州師手路，印記也相當獨特，推估這些老陶器已有百年歷史。
在當年「興隆窯」與「恒益窯」的戶籍內，有多位自福州來台工作的陶師，他們的足跡曾遍佈在新竹、苗栗、台中、鶯歌、松山的各家窯廠，可以顯見早期雖然交通不便，但往來流通仍相當頻繁，當中也有多位福州師娶客籍女子為妻，並落地生根開設自己陶廠，如，新竹林景振、關西李厚官、苗栗林榮飛及李依五，進而成為道地的客家人，甚至成為客家陶的中流砥柱及發展源流的重要軌跡。
經過台灣陶文化協會理事長鄧淑慧多年採集證據考究源起，將歷年來所得整理完畢後，在銅鑼客家文化館展出「頭份百年古窯特展」從10月23日展至11月28日止，希望讓民眾看見台灣傳統陶器之美，並探尋客家先民的生活歷程。
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