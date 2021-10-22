台南市東區長榮路一段22日上午11時許，1輛賓士車東向西行駛時突偏離車道，撞上分隔島的欄杆石座，整輛車側翻在路中央，洪姓駕駛輕傷，自行爬出車外，走入救護車送醫，警方懷疑駕駛分神導致車禍意外。

台南市東區22日上午11時許發生一起翻車意外，29歲洪男駕駛的賓士車，行經長榮路一段時，疑似分神，車輛太靠分隔島，撞上欄杆的石座，立刻失控翻車，賓士車翻了一圈後，側立在路中央，車頭半毀，擋風玻璃破裂，分隔島上欄杆的石座也被撞得翻起。

台南市東區1輛賓士車自撞分隔島石座，翻車在路中央。（程炳璋攝）

車內僅洪男1人，他自行爬出窗外脫困，全身僅輕傷無大礙，卻已驚魂未定，警方獲報到拉起黃線，通知救護車到場，他自行走上救護車被載往醫院救治。

洪男酒測值為0，警方調閱監視器畫面察看，初步研判駕駛可能在行車時，一面看手機或撿拾掉落物，才造成車禍自撞意外，全案由車禍事故處理小組接手，待洪男出院在到警局釐清案情。