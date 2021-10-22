「烏矸仔の秘密」大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動，即日起接受報名，活動以「食農教育」、「親子互動」為主軸。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

「烏矸仔の秘密」大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動，即日起接受報名，活動以「食農教育」、「親子互動」為主軸。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

「烏矸仔の秘密」大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動，即日起接受報名，活動以「食農教育」、「親子互動」為主軸。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

「烏矸仔の秘密」大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動，即日起接受報名，活動以「食農教育」、「親子互動」為主軸。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農會與台中魚市場合作舉辦「第二屆『烏矸仔の秘密』大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動」，活動以「食農教育」、「親子互動」為主軸，將國產雜糧與國產鮮魚做結合，搭配台中市農會產銷履歷認證的純天然釀造「大純釀」系列醬油，帶動親子合力烹飪，也帶領消費者認識國產農漁產品從產地到餐桌的生產流程，提高大眾對國產農產品、在地飲食文化的認知與認同。

台中市農業局為活化農地，配合中央政策，近年輔導台中市轄內之台中市農會、保證責任台中市中都農業生產合作社、保證責任台中市大甲農業生產合作社及保證責任台中市大人物農產運銷合作社等各契作主體，推動非基因改造大豆契作計畫，透過補助種子、農藥、肥料、栽培管理課程、產銷履歷驗證等費用，以契約收購方式鼓勵農民二期作轉作非基因改造大豆，達到源頭管控之效，並可增加地利，提高下期作水稻生產量。

為加強推廣國產大豆等雜糧作物及臺台在地農特產品，農業局輔導台中市農會與台中魚市場合作舉辦「第二屆『烏矸仔の秘密』大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動」，期望即使在面臨疫情使大眾生活發生巨變下，藉由辦理食農教育相關活動，提升親子相處時光，並由家長和孩子共同規劃料理，訓練孩子學習家務、豐富想像力。

活動以「食農教育」及「親子互動」為主軸，將國產雜糧與國產鮮魚做結合，搭配台中市農會產銷履歷認證的純天然釀造「大純釀」系列醬油，帶動親子合力烹飪，增進親子間互動溝通，也帶領消費者認識國產農漁產品從產地到餐桌的生產流程，強化飲食與農漁業的連結，提高社會大眾對於國產農產品、在地飲食文化的認知與認同。

台中市農會林育緯總幹事表示，活動不僅有親子料理競賽，也包含國產雜糧食農教育課程，及全新AI科技的筏子溪親子教育導覽等活動，內容生動又有趣。為鼓勵親子勇於挑戰、增強孩子動手做料理的自信心，更準備人人有獎的豐富獎品外，另配合台中市購物節活動，凡參加本活動者，當天另享台中魚市場門市消費85折優惠折扣。

台中市農會說明，本活動自即日起受理報名，歡迎親子家庭組隊(2-4人)參加，每組費用1500元(含活動材料、保險、用餐、贈品、場地使用、食農教育活動費)，皆採網路報名進行，只要填寫報名表後將由主辦方主動電話聯繫並依指定帳戶匯款即完成報名。

相關活動資訊請洽台中市農會官網及臉書(搜尋「台中市農會」)，或電洽台中市農會推廣部(04-25262110＃231)。