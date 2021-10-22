民進黨立委黃國書曾擔任情治機關線民遭披露，陸續引起民進黨內到底還有多少線民的爭論。促轉會今天召開記者會表示，對於此案所帶起的社會討論及批評，促轉會虛心接受指教，此類事件是轉型正義必經的陣痛期；不過，如果我們以單一判準對「參與威權體制的人」進行獵巫，強化「加害人」與「被害人」的對立，會讓威權體制的協力者更加噤聲，而失去認識威權體制全貌的機會。

促轉會委員王增勇表示，我們無法避免有心人士選擇性揭露，造成社會衝突與仇恨，但這是台灣社會該學習面對、接受挑戰的時候，這會是很長一段時間的過程。

他強調，檔案反映的是國家觀點，情治人員工作記錄，反映的是特定觀點，不能當成全部真相，但也不能忽略它的存在。這樣的陣痛我們一起面對，威權體制運作基礎在於系統係撕裂社會成員彼此間的信任，不管你是被害者或是參與者、協力者，真相必須釐清，不能因為害怕衝突而逃避，遺忘歷史的人必定重蹈覆轍。

促轉會指出，每當轉型正義出現爭議時，社會時常出現希望避免撕裂社會的聲音，另一方面，當事人與家屬長年來要求真相的聲音也不容忽視。但是立法者在促轉條例中要求促轉會要以「還原歷史真相、釐清壓迫體制加害者及參與者責任，促進社會和解」為任務，因此，促轉會依法即以此方向執行任務。

促轉會進一步指出，談論過去的錯誤，總是困難、讓人難以面對的，促轉會可以理解社會上很多人的擔心，但如無法面對歷史真相，就無法做到釐清責任與追求和解，故自成立以來，即兢兢業業為還原歷史真相與釐清責任而努力。

促轉會表示，還原真相、開放檔案、釐清壓迫體制加害者及參與者責任，是促轉會的法定職權。檔案研究的部分在促轉會與專家學者協力下，各界關心的黨國體制的上層架構樣貌，階段性成果皆已陸續公開。即使如此，促轉會仍要聲明，目前我們對軍事審判體制的瞭解較為完整，但監控體制圖像還需要更為長期的整理研究。

促轉會於2019年3月開始執行「監控類檔案開放閱覽之當事人意見調查計畫」，至今年5月30日結束，採申請為主，邀請為輔的方式進行。全案共接獲163份申請表， 其中100份申請表查有相關檔案並通知申請人，最後共計78位申請者到會閱覽 。

促轉會重申，在所有申請案件中，除查無檔案者之外，沒有拒絕過任何一個個案。目前這些計畫都已經結束，促轉會也將政策建議函送檔案局，並且規劃提出修法建議。

促轉會強調，運用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對。另外，必須注意到監控檔案是國安情治機關的工作紀錄，經情治人員篩選，轉傳，層層通報、過濾，反應特定觀點與脈絡。因此，檔案不可盡信但也非全無可採，檔案的研究與核實調查仍有高度的必要性。