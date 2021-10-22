入秋首波東北季風報到，也迎來秋季最後一個節氣「霜降」，天氣漸冷，開始降霜，有一說是「百病從寒起，寒從腳下生」，腳覺得冷，全身都會冷，所以在天氣變冷的時候，要格外注重腳部保暖，可以在睡前以熱水泡腳，保暖之餘也加強循環，並讓身體放鬆，有益睡眠。

俗話說，「一年補透透 不如補霜降」。霜降至立冬，氣溫驟降，易造成身體不適，適當補充益生菌，能提升保護力。超級站「專利12強乳酸益生菌」，利用三層專利的「包埋及凍晶」技術，提高益生菌穩定性，讓益生菌改變細菌叢生態，提升保護力。

超級站以凍晶包埋技術及製程，給予益生菌三層防護，防止遭受胃酸破壞：第一層益菌凍晶層在無菌與低溫的狀態下，將益生菌濃縮成凍晶型態，提升保存穩定性；第二層營養供給層提供益生菌所需的營養成分，維持益菌活性；第三層強化抗酸層強化膠質與多醣體形成的保護層，防止益生菌受胃酸破壞，提高存活率。三層守護，有效護送益生菌直達崗位。

網紅薇薇、筑軒推薦超級站專利12強乳酸益生菌，維持消化道機能，提升保護力。/超級站提供

網紅薇薇：向大家推薦「超級站專利12強乳酸益生菌」，裡面好菌有12種！其中有個專利技術真的很厲害，叫做「凍晶包埋」，簡單來說就是可以防止胃酸破壞，提升益生菌的存活率與安定性，超級推薦！

網紅筑軒：「超級站專利12強乳酸益生菌」有12種好菌，直接吃或倒入水裡就可以食用，而且還可以維持消化道機能，讓我這個外食族，可以沒負擔吃美食！

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

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超級站專利12強乳酸益生菌

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