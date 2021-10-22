盧廣仲新歌〈自我的介紹〉表達一種對待所有人保持善意的祝福，延續勵志理念，給予歌迷強大精神能量。MV找來入圍本屆金馬獎最佳新導演殷振豪執導，更請到《大佛普拉斯》金馬導演黃信堯與金鐘女配范瑞君共同演出，盧廣仲首次摘下眼鏡入鏡，挑戰亡命打手一角，上演俐落對打動作外，還有不少浴血畫面，甚至露出從沒看過的肅殺眼神，以及結實倒三角背肌的好身材。MV今首播不少歌迷驚呼：「原來小隊長是克拉克肯特，拿下眼鏡後變身成超人了。」

〈自我的介紹〉靈感源於10年前一趟往非洲的班機上，盧廣仲看到地面炸彈爆炸的風景，心裡留下極大震撼感受，他不解世界上是否真有個地方沒有傷害，不斷思考關於人活著的意義。因為一道強烈風景觸及內心，最後成為歌曲輪廓，「6年前我就寫好〈自我的介紹〉demo了，但一直找不到合適機會發行，新專輯開案後，發現這幾年自己的生活出現變化，我也不斷自問自己是誰，偶然想起飛機上看到的那片風景，突然有種神秘連結，或許正是跟大家介紹的時候」。

盧廣仲在新歌MV中挑戰亡命打手角色。（添翼創越提供）

首次擔任專輯製作人的盧廣仲也耗費多時設計自帶劇情的鼓聲，他笑說：「每一段鼓都在呼應歌詞，很像是在一旁同氣相求的好友大喊著『對就是那樣』。」MV導演殷振豪挖掘盧廣仲的表演戲胞，大膽提出亡命打手的想法，甚至讓廣仲摘下眼鏡，嘗試近身武打動作，直接用手抵擋利刀攻擊，以銳利眼神表現道上兄弟的情義態度，打破大眾對盧廣仲印象。不僅如此，導演還請來金馬導演黃信堯助陣扮演黑道老大，與盧廣仲在戲裡情同父子，2人即便沒有台詞，眼神交流也充滿濃厚情緒。

盧廣仲在新歌MV中挑戰亡命打手角色。（添翼創越提供）

為了精準展現武打動作，「金馬獎最佳動作設計」得主洪昰顥特別費時3個月設計讓廣仲體驗全套格鬥招式，從站立到落地，揮拳踢腳及頭撞，媲美電影規格的完整橋段，每個動作盧廣仲都親自上陣練習，武術老師都大讚「沒有要求要小力一點，非常敬業」；同樣也是金鐘得主的范瑞君，在MV飾演廣仲的母親，為了生活在街上賣花，雖然戲分不多，但最後車上流露不捨心疼眼神，展現非凡演技，開放式結局也給歌迷留下想像空間。

挾著金馬導演與金鐘女配再加上金鐘視帝的黃金組合，〈自我的介紹〉成為盧廣仲含金量最高的一支MV，他開心表示：「能再次跟豪豪導演聯合阿堯導演還有瑞君姊合作真的很榮幸，看到他們自帶光芒的表演，著實激起我潛意識的岩漿，對於能夠突破自我帶來大家沒看過的角色狀態，或許這也是一種全新的自我介紹。」〈自我的介紹〉MV今起在添翼官方Youtube首播。