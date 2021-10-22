新北市議員葉元之今在新北議會質詢指出，板橋某國小5年級女童日前下課後遭陌生男子尾隨騷擾，女童嚇得飛奔回家，家長擔心到警局報案，調閱監視器卻發現畫面十分模糊，無法辨識出男子的外型及車牌，憂心校園恐淪為治安死角，新北市教育局長張明文允諾，會就全市校園監視器系統進行盤點。

葉元之說，有民眾向他陳情，女兒日前晚間近6時離開校園，在路上遇到一位騎機車的40多歲男子尾隨騷擾，靠近問她：「妹妹你一個人嗎？要去哪裡？」女童非常驚慌飛奔回家，男子轉而去騷擾另外的學生。

女童轉述，該男子行為怪異，機車上掛鉤及把手掛滿塑膠袋，看似精神異常，家長擔心到警局報案，卻發現校門口的巷子均無警方架設的監視器，僅有一台學校架在校門口的監視器，但畫面十分模糊，無法辨識出男子的外型及車牌。

葉元之認為，學生被陌生人騷擾的個案最近很多，網路上也傳有學生要去補習時被人跟隨，後來遭警衛喝斥才離開，因為這些騷擾學生的人動機跟目的不明，若能及早找到他們，有精神問題衛生局也應列管，就能預防不幸事件發生。

他要求教育局會同警察局，盤點校園內外可能的治安死角，逐一檢視監視器的數量是否不夠，並補足不夠的點，他願意拿建議款出來補助。

教育局長張明文回應，會找相關單位研議，就學校校園周邊監視器系統安置狀況進行全面盤點，不過指至少需2個月以上時間，葉元之認為有急迫性2個月太久，張明文回應，「會於一周內先發文提醒學校」。