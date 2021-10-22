大陸資深男演員陳大中，演岀過《雍正王朝》、《漢武大帝》等多部經典作品，尤其在《康熙王朝》扮演帝師「魏承謨」一角，讓他演藝事業再攀顛峰，不過傳岀昨（21日）凌晨病逝北京友誼醫院，享壽71歲，消息傳出後讓大批影迷大感不捨。

陳大中1950年出生，曾就職北京京劇院，身兼京劇演員及影視演員雙重身分，生前作品包括《康熙王朝》、《雍正王朝》、《漢武大帝》、《江山如此多嬌》等經典作品，雖然演岀多為配角，但精湛演技總是賦予詮釋角色新的生命，像是《康熙王朝》的帝師「魏承謨」、《鐵齒銅牙紀曉嵐》的王公公、《西遊記》的「避寒大王」，每個角色都讓影迷印象深刻。

陳大中病逝北京，享壽71歲。（圖／微博）

根據《新浪娛樂》報導，陳大中兒子陳剛證實父親病逝噩耗，強調疫情尚未趨緩，因此喪事一切從簡，提及陳大中時，兒子表示父親從小就培養他學戲練功文化修養全面發展，一直以來付出相當多的心血，如今面對父親離世，除了對於他生前的栽培滿滿感謝之外，坦言有著無盡的思念。

網友得知噩耗後都難以置信，紛紛留言哀悼：「希望陳老師能夠一路好走」、「他對演藝圈的貢獻絕對是令人敬重的」、「真希望是我看錯了，不敢相信，也太突然了吧」、「陳老師一路好走，再也沒有任何病痛了」、「祢的作品絕對會一直流傳下去」。