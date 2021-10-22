我們常常用「極端」來傳遞負面意象、暗示毀滅結局，如「極端氣候」和「極端主義」。

如果回頭思考「極端」這詞本身，有三種意涵：

1. 物體兩端的盡頭。

2. 超過正常的表現和狀態。

3. 形容「非常」。

即使在政治上，極端總被用來形容主流政體的對立面，如民主國家稱伊斯蘭是極端份子，然而極端不是單邊的，而是不同角度都有極端。經濟學上的「經典極端」也有兩種。

第一種，極端中央集權。社會主義國家與早期的共產主義是典型，政府干預的極致，他錯誤的以為國家有可能得到所有資訊並作出有效率的分配。然而歷史告訴我們，極端中央掌控除了反人性，還會讓價格失去調節力及抹煞個人努力的動機，也會扼殺創新。資訊與管理成本的效益不彰。

第二種，極端相信市場的力量。認為經濟體中的供需、價格、就業等，會自行修復，無需政府干預。然而歷史告訴我們，即使符合人性，但金本位制的侷限及金融危機中金融體系的脆弱性，都再再顯示出純粹自由市場的弊病。犧牲個體與社會穩定的代價太大。

也因此，隨著帝制到民主、民主到專制，如今絕大多數的已開發國家及開發中國家，體制本質上都介於兩者之間：「社會主義下的市場經濟 v.s 自由市場下的政府調控經濟。」絕大多數國家都稱不上極端。

回過頭看「極端」，他意指「物體兩端的盡頭」or「超過正常的表現和狀態」or「非常」，有負面意涵。弔詭的是，為什麼在經濟上我們總在現實生活中傾向極端政府負責、在理論上卻又渴望極端自由呢？

也許只是也許，無關理論，在本能上我們很需要別人來為我們負責。抽空思考公司制度的午後，我想著經濟上的極端。得避免極端。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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