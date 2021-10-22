許多孩童小時候都會畫畫，但喜歡且一直抱持熱忱持續到長大成人的卻是少之又少，而劉芳妤不只從小喜歡畫畫，更是在高二就立下開畫室的目標，

即使困難重重，但仍不放棄的一步一步往理想邁進。

在自身經歷中，壓力大的時候，總是會到家中的頂樓，家裡的頂樓是最紓壓的地方，而畫室的初衷是療癒別人，也因此將畫室取名為頂樓。

在城市的老公寓中，來到頂樓不只是學繪畫，頂樓畫室收藏著許多人的故事，也許是學生、企業家，甚至癌症病患等，期待能夠每一位客人透過繪畫，分享自己的故事，認識內心的自己，或甚至釋放自己，讓每一位帶著故事前來的客人，能夠被治癒。

芳妤說：「藝術的療癒，是靈魂與靈魂之間的交流，即使未來畫室不存在了，我也會到世界各地，繼續帶給人快樂與幸福，療癒每一個角落。」

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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