臺灣光榮特庫摩宣布，由三國志系列之本家光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬遊戲『三國志 霸道』將於 10 月 25 日（一） 20:00 於官方 FB 粉絲專頁舉辦《霸道群雄生放送》直播活動，活動將由資深遊戲攻略教學作家–YO 大將軍與氣質型人氣女主播–茉晶聯手主持；而嘉賓方面，除了每次直播活動都會帶來好禮的臺灣光榮特庫摩亞太地區董事暨副總經理劉政和先生會親臨現場之外，『三國志 霸道』的遊戲製作人伊藤 幸紀也將跨海連線與玩家首次面對面互動，為玩家宣布重大改版消息！玩家們可以期待這次活動將會是精彩絕倫、獎勵滿滿。

『三國志 霸道』 10/25遊戲改版直播節目 大型更新搶先預告

活動中將搶先公布近期重大改版內容，為玩家帶來改版的第一手資訊讓大家能提前為一統中原霸業做準備，且直播節目中為玩家準備了包括最新的 iPhone 13 Pro256GB 等各類豪華大禮來回饋廣大玩家們的支持。

同時，新伺服器開啟的詳細時間將會於直播節目當日宣布，請玩家們務必鎖定官方 FB 粉絲專頁直播了解最新資訊，屆時也能提前號召各路人馬聯手開啟新的霸業，搶先成為新時代霸主的道路前進！