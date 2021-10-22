國民黨前青年部主任陳冠安指出，疫苗接種死亡疑似925件，但救濟給付預算只編10人？他要問衛福部長陳時中會不會太誇張。

陳冠安今（22日）在臉書發文表示，根據衛福部10月21日更新的數據，目前新冠疫苗接種後的不良事件通報，總共有1萬0161件，其中嚴重不良事件有4949件，而如果再進一步區分，疑似死亡925件、疑似嚴重過敏與其他嚴重事件則為4024件。

一般來說，陳冠安稱，由於新冠疫苗是公費疫苗，因此在接種後出現不良反應，可以向政府通報，申請救濟給付，獲得相關補償費用。截至10月6日的資料，目前萬件不良反應通報裡，有1421件申請救濟。那這萬件不良反應、千件申請，我們政府有賠任何一人、付任何一毛嗎？陳冠安回答，「很驚人的是，沒有」。

陳冠安直言，其實國民黨早在今年7月，在疫苗接種規模還沒這麼大的時候，就開記者會呼籲政府，要針對新冠疫苗另設審議小組和基金，並且縮減審議流程和時間，從寬補償。他當時在記者會上也揭露衛福部今年針對疫苗接種不良反應救濟給付的預算，僅編列1600多萬，其中死亡部分更只有100萬。

陳冠安指出，更誇張的是，這筆預算是針對所有種類的疫苗，不只是新冠疫苗，因此目前光是其他種類疫苗的補償，就已經花去926萬的預算，所以今年其實僅剩700多萬可以支應。

換算下來，陳冠安估算，光是目前已申請的案件，每案平均僅能獲得5000元的補償。因此衛福部去年預算編列，明顯有嚴重疏失。然而即使在國民黨呼籲之後，陳時中似乎也沒有重視這件事，翻開衛福部111年度的預算編列，救濟給付的預算確實增加，但卻仍然遠遠不夠。

陳冠安稱，目前行政院已經贊同設立專責審議小組，並承諾一個月內修正《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，終於在國民黨提出建議後3個月有所動作。不過還是請蔡政府要盡速妥善規畫，不要讓申請救濟者枯等半年，甚至影響到民眾的接種意願。