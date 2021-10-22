臺灣網路認證公司（臺網）之TWID身分識別中心，與中華郵政攜手合作「郵局帳戶資訊核驗服務」，將於10月28日正式上線服務，寫下TWID身分識別中心多元身分識別服務新里程碑。首波，由電信業者台灣大哥大第一家應用於網路門市之線上身分識別驗證，為迎接電商年度盛事、雙11電信優惠活動一大助力。

臺網表示，「郵局帳戶資訊核驗服務」為臺網與中華郵政在金管會與交通部見證下宣布簽約攜手合作，擁有龐大帳戶數的郵局儲金帳戶成為臺網公司TWID身分識別中心身分識別合作夥伴之一。系統經過介接、整合、安全測試，正式上線提供服務。此次上線的「郵局帳戶資訊核驗服務」，為利用郵局經過嚴謹身分驗證後所開立郵局儲金帳戶搭配之郵局晶片金融卡，作為線上身分識別的驗證信物之一。

臺網公司與中華郵政攜手正式開創郵政金融跨業合作模式及拓展應用場景，如國發會個人化資料自主運用（MyData）平臺供民眾下載個人化資料、證券期貨業線上開戶的身分驗證、保險業既有保戶申請網路會員身分識別、電信業網路申辦門號、電子支付業開戶及電子商務實名制認證等應用。

臺網指出，跨業合作首例由電信業者台灣大哥大搶先將「郵局帳戶資訊核驗服務」納入網路門市線上身分識別驗證服務內，擴充台灣大哥大網路門市可進行線上身分識別驗證晶片卡的發卡單位涵蓋範圍。其網路門市的申辦門號流程，為透過電腦操作，上傳個人證件資料後，選擇線上身分識別服務，搭配讀卡機插入晶片卡進行身分驗證並線上簽署電子同意書。防疫期間，不僅無接觸且在家即可完成線上申辦，同時也免去等待簽署紙本同意書的時間成本。台灣大哥大導入涵蓋範圍極廣的「郵局帳戶資訊核驗」，讓有意在網路門市申辦門號的民眾多一種可以進行線上身分識別服務的晶片金融卡作為驗證信物。

金融科技發展及疫情期間的催化，推升包含數位金融服務、電信網路申辦或純網銀等零接觸服務快速發展，臺網旗下TWID身分識別中心提供多元身分識別服務，協助各產業打造安全又快速零接觸線上身分識別服務，加速數位化轉型迎接新局。