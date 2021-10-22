指揮中心最快可能在11月上旬開放AZ混打BNT，一度傳出第二劑AZ的棄打潮。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，國外研究顯示AZ混打mRNA疫苗的確會有較好的抗體表現，但疫苗保護力能維持多久也很重要，目前看來mRNA疫苗抗體下降速度快，腺病毒疫苗反而更持久，且混打還須承擔不良反應發生率較高的風險，因此他認為除了站在第一線迎戰Delta的醫護與邊境防疫人員外，其他人不需要那麼執著於混打。

林氏璧今在臉書發文表示，台灣將開放AZ混打mRNA疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前規劃第13輪疫苗，將會提供部分已打完第一劑AZ超過10周以上的民眾，第二劑混打BNT疫苗。

林氏璧指出，AZ混打mRNA疫苗的確會有較好的中和抗體與T細胞免疫，而加拿大與瑞典的研究都顯示，AZ混打mRNA疫苗的保護力比兩劑都接種AZ還要高，但對於疫苗保護力的觀察，除了施打後短期的保護力，能維持多久也是重點。

林氏璧坦言，目前看來mRNA疫苗抗體掉下來的速度是比較快的，接種完的5至8個月就會有不定程度的下降，反而腺病毒載體的疫苗可以撐比較久。

林氏璧也說，多數台灣人出國返台免隔離，可能也要半年以後才會發生，因此現在將抗體打得很高也沒有太大的意義，相反地，可能會希望半年後要出國前再打一劑mRNA疫苗，將抗體衝高才比較安全。

林氏璧引述加拿大的研究表示，接種兩劑AZ疫苗防重症的效果維持的很好，並沒有輸給mRNA疫苗或者是混打的組合。而且大家不要忘了，混打2種不同的疫苗，就是承受兩種不同疫苗的風險，AZ第一劑、mRNA第二劑發生不良反應的機率會比較高。

林氏璧透露，他其實沒有很建議第一劑打AZ的人要執著於混打mRNA疫苗，因為不管是兩劑AZ還是AZ混打mRNA疫苗都很好，且就目前的趨勢來看，6個月後恐就要考慮打第三劑，「反正我是AZAZ戰隊，等待半年後出國前希望能打到莫德納加強針啦！」

林氏璧也補充說，醫護人員與邊境防疫人員，由於會在第一線迎戰Delta病毒，所以才需要將抗體拉高，他認為這纇人可以強烈考慮混打。