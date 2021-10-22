全台今日開始實施第12期疫苗施打，不過指揮中心擬定AZ混打BNT疫苗的消息傳出後，開始有民眾詢問醫院取消施打疫苗。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北第12期第一階段有48.3萬開出，今早每個地方施打率都很高，像是AZ疫苗施打率就達到97％，因此沒有看到上述這些狀況。

陳潤秋說，在中央平台上，每個人可以選擇施打的疫苗、地點，尊重中央平台運作，只要在新北登記施打都會全力完成施打，市府會盡量把站點開出來，滿足登記數目。