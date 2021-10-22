第12期疫苗開打 新北AZ疫苗施打率達到97％ 15:252021/10/22 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋表示，新北第12期第一階段有48.3萬開出，今早每個地方施打率都很高，像是AZ疫苗施打率就達到97％。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台今日開始實施第12期疫苗施打，不過指揮中心擬定AZ混打BNT疫苗的消息傳出後，開始有民眾詢問醫院取消施打疫苗。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北第12期第一階段有48.3萬開出，今早每個地方施打率都很高，像是AZ疫苗施打率就達到97％，因此沒有看到上述這些狀況。 陳潤秋說，在中央平台上，每個人可以選擇施打的疫苗、地點，尊重中央平台運作，只要在新北登記施打都會全力完成施打，市府會盡量把站點開出來，滿足登記數目。 校園BNT首劑不良反應89名 盧秀燕：施打率97％ 直播》第12輪疫苗今開打 新北市府最新說明 #疫苗 #新北 #AZ #施打 #施打率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國內2劑接種率逾25％ 力拼10月底達3成 14:392021/10/22 生活 台中38歲女打完高端第二劑 併發心肌炎不治 11:022021/10/22 生活 醫曝有疫苗就打已過時 瑞典研究顯示 混打效果更好 13:182021/10/22 生活 再爆2本土確診病例 全來自基隆！共匡列17人 13:552021/10/22 生活 第12輪今大規模開打 3大疫苗副作用一次看 07:272021/10/22 生活 中市今年1至9月刑案、竊盜等犯罪 較去年減少 13:422021/10/22 寶島 蔡明興染新冠 指揮中心曝基因定序 確診Delta 14:232021/10/22 生活 北市2副市長缺席專案報告 警政衛生委員會停審衛生局預算 13:052021/10/22 政治 《國際社會》美國CDC批准莫德納、嬌生加強劑 3種疫苖可混打 10:192021/10/22 財經 台灣逾半投資人 看好永續基金 04:102021/10/22 投資理財 邊境管制鬆綁...仍待觀察 04:102021/10/22 財經要聞 生活熱門新聞 宜蘭縣府公佈確診者足跡 羅東用餐、三星鄉宮廟進香 - 生活 身分證中有這3碼 台北凱達飯店送千元消費券 - 生活 - 工商 莫德納第2劑今10點起加開 這類人限6小時快搶 - 生活 板橋女接種BNT連2天不適 驚現5症狀送醫不治 - 生活 AZ混打BNT何時上路？陳時中這樣說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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