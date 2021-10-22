NBA為慶祝75周年，推出歷史75大球星活動，這三天也陸續公布名單，稍早名單全數出爐，因最後一位同票所以有76人，麥可喬丹(Michael Jordan)、柯比布萊恩(Kobe Bryant)、詹姆斯(LeBron James)都強勢入選，但仍有不少遺珠，如霍華(Dwight Howard)、保羅加索(Pau Gasol)、帕克(Tony Parker)等人都未獲得青睞。

這份76人名單內該有的大致上都有，但有些現役球員入榜讓球迷和外媒都感到疑惑，如哈登(James Harden)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)等，他們都有無與倫比的球星身手，但排進歷史前76人或許有點牽強，以下拿球星之間的豐功偉業來對照或許能看出為何他們是遺珠。

拿霍華與安東尼戴維斯來比，霍華有一屆總冠軍、8次全明星賽、8次年度最佳陣容、5次年度最佳防守陣容、2季火鍋王、5季籃板王、3屆年度最佳防守球員；戴維斯有一次總冠軍、8次明星賽、4次年度最佳陣容、4次年度最佳防守陣容、3季火鍋王。而霍華也率魔術闖進過總冠軍賽，更曾是能單換詹姆斯的聯盟超級中鋒，沒入選真的非常可惜。

剛退休的西班牙巨星保羅加索也是大遺珠，他拿下兩屆總冠軍，6次全明星賽、4次年度最佳陣容，史上首位獲年度最佳新秀外籍球員，2006年更獲得聯盟年度MVP提名，也是灰熊首位入選全明星賽球員，以國際球星來說幾乎能與入選的獨行俠巨星諾威茲基(Dirk Nowitzki)相提並論，可能在生涯後期他多半以綠葉為主，不像諾威茲基一直扛著重任。

網友還提到厄文(Kyrie Irving)、帕克、卡特(Vince Carter)、羅斯(Derrick Rose)、莫寧(Alonzo Mourning)、麥格雷迪(Tracy McGrady)、穆林(Chris Mullin)、希爾(Grant Hill)、杜馬斯(Joe Dumars)等人。值得一提的是勇士球星克雷湯普生(Klay Thompson)看到名單後為自己叫屈，在IG上發文質疑，認為自己應該入選75大球星。