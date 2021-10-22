63歲好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）今(22日)驚傳拍片時誤用道具槍擊斃42歲攝影導演哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），48歲編劇兼導演喬爾蘇沙（Joel Souza）也受傷，造成一死一傷悲劇。事實上，過去拍戲受傷甚至意外過世的前例不少，武打巨星李小龍的兒子李國豪也是在槍戰戲中身亡，得年28歲，之後他家人將他遺體與李小龍葬在一起，讓父子到了天堂能再重聚。

亞歷鮑德溫近年演出《神鬼玩家》及《神鬼無間》走紅，過去他出道40多年，星路載沉載浮，近20年才有起色並打開知名度，未料卻發生拍戲時誤殺工作人員的意外。而拍片現場常存在潛在風險，「功夫皇帝」李連杰當年拍攝電影《浴血任務2》請來26歲替身演員劉坤幫忙，未料劉坤在爆破戲中身亡，劉坤家人後來告上法院，法官後來判賠約76萬台幣，《馬來郵報》報導，李連杰後來私下和劉家人見面，送上約2268萬台幣慰問金。

大陸演員高昌昊2012年因毛驢受驚跌到山溝，送醫治療2個月仍不治。（圖／翻攝自高昌昊H微博

2018年一名緬甸女演員瑪樂婻穆年意隨劇團巡迴演出，驚傳在排演時誤將真槍當成道具槍使用，導致中彈身亡。而曾演出過胡玫導演《喬家大院》的大陸男星高昌昊2012年7月在甘肅拍戲時，因所乘坐的毛驢受到驚嚇，導致毛驢、車、人都跌進山溝，高昌昊被診斷為胰臟破裂、腦部受損，2012年9月2日辭世，享年39歲。

李國豪過世後和父親李小龍葬在一起。（圖／達志影像）

而武打巨星李小龍和蓮達李卡德威爾（Linda Lee Cadwell）所生的兒子李國豪1993年拍攝《龍族戰神》時，與另一名男演員邁克麥西有槍戰戲碼，因不知彈頭卡在槍膛內，邁克麥西射擊時意外傷到李國豪肚子，緊急送醫治療6小時後，李國豪仍不幸身亡，得年僅28歲，他過世後和父親李小龍同被葬在西雅圖湖景公墓，而電影道具工作人員事後稱自己只負責保管，負責裝彈的特技人員也強調裝的是空包彈，導致李國豪之死仍是世紀之謎。