民進黨立委黃國書曾擔任情治機關線民遭揭露，引起民進黨內創黨元老之間彼此指責誰是線民的風暴。促轉會委員王增勇今天表示，檔案代表真相、口述歷史也代表真相，經歷過體制的人都能留下口述歷史，但不能只因為一個人說話，就決定任何一個人是否有罪。

民進黨前主席施明德證實創黨主席江鵬堅為調查局臥底，引來駐日代表謝長廷反駁，而施明德反質疑謝長廷難道也是情治人員？否則憑什麼身份知道誰是臥底，誰又不是？

促轉會代理主委葉虹靈表示，促轉會不會針對個案評論或回應，如果大家非常關心到底誰是線民，我們同時應該要去想的是上層結構在哪裡？到底它是怎麼運作的？今天的問題不是簡化非黑即白的答案。

葉虹靈說，社會的撕裂是當威權體制開始做這件事情就開始了，讓人民相互猜忌，本來就是威權體制的手段。我們能做的就是一再提醒大家要謹慎看待，多方查證。

王增勇表示，檔案代表真相、口述歷史也代表真相，但都不完整，一定要經過多元查證才能確定。對於現在引起這一獵巫風潮，我們要非常小心。

王增勇強調，我們已經進入了民主法治社會，不能讓任何人沒經過法治授權的公平審判程序就被鄉民定罪，「經歷過體制的人都能留下口述歷史，但不能只因為一個人說話就決定任何一個人是否有罪。」

促轉會委員陳雨凡則表示，促轉會已規劃在《促轉條例》全文修正草案中設置專章處理，內容包含定義加害人的識別、揭露與處置。

陳雨凡說，我們要討論的是個別加害者的責任，他可能出於做決策的人或是末端的線民，至於責任如何，就要回到當時做了怎樣的行為，以及是否故意或是受迫，「先識別出是否為加害者，才去談責任。」

至於已經過世的加害者該如何咎責？陳雨凡表示，已過世者無法追究刑事責任與行政責任，但仍必須被揭露。根據各國經驗，加害者被揭露仍須負起道德與歷史上的責任。