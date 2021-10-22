一名關進勒戒所的男子，把玻璃材質的入珠挖出時不慎弄破，結果玻璃碎在體內，引發「佛尼爾氏壞死」。醫師歸家豪表示，這是一種細菌順著筋膜不斷擴散，導致生殖器到肛門周邊的感染，醫師幫他從大腿內側、鼠蹊部連著陰囊、陰莖全切開，花了1個月治療，最後整支生殖器都變形了。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》中分享案例，他曾收治一名勒戒所送來的患者，因為自行挖出玻璃材質的入珠，結果不小心把它弄碎，加上所內環境悶熱、不乾淨，又不便就醫，從初期小範圍泛紅，在短短一天之內，下體大面積潰爛，只好緊急就醫。

歸家豪表示，他一開始只能把主要的珠子先清出來，其他的玻璃碎在裡面根本找不到，整個大腿內側、鼠蹊部連著陰囊、陰莖，看它爛到哪清到哪，感染「佛尼爾氏壞死」還不是一次開刀就能解決，必須每天一直換藥、一直清創，最後男子的生殖器幾乎整根變形。

歸家豪解釋，「佛尼爾氏症」是壞死性筋膜炎的一種，人從肚臍以下到會陰部、生殖器、大腿、臀部這一層是相通的，只要有一個地方爛掉，細菌就會擴散出去，輕則蜂窩性組織炎，嚴重就是佛尼爾氏壞死。