交通部航港局為了把前任部長林佳龍的名字從書上拿掉，將2000本新印的繪本銷毀，儘管部長王國材表示不知情、局長葉協隆也道歉並自請處分，但此事已引起輿論譁然，立法委員陳椒華今再拿出公文，批評王不只事前知情，還在國會殿堂撒謊。對此交通部回應，委員出示的為航港局內部簽呈，並非交通部內部公文。

航港局《守護大海的人》作者「玉米辰」（本名陳旻昱）前晚在臉書上爆料，繪本已在今年4月初完成並印製2000本，不料碰到新舊任部長交接，航港局馬上要求重印，刪掉前部長林佳龍寫序與發行人的部分。航港局昨指出，繪本前一版已被銷毀，印製費用30萬元。

葉協隆昨表示已自請處分，王國材也說不知道新書印好，應是同仁處理時誤解。

時代力量立委陳椒華今在臉書出示一份公文，指文字中可發現，王國材指示航港局重新以局名義印製《守護大海的人》繪本，批評王為了掩飾自己的決定，在國會殿堂撒謊。

另外，主計室曾提醒「繪本4月底才印製完成，不應浪費公帑」，結果航港局內部仍回應「部長指示改以『航港局』名義出版繪本」、「不可以『交通部』名義出版…已印製完成之2000本繪本不可流出、捐贈及買賣…只能採取銷毀一途」。

陳椒華表示，交通部以政治踐踏藝文，深夜發布新聞稿散布假訊息，部長用謊言對一切文過飾非，種種行為讓她完全無法接受，要求交通部與部長向作家道歉，對說謊負起責任。

交通部回應，立委臉書貼文提及的公文是航港局內部簽呈，並於昨日提供給立委了解，並非交通部內部公文。

交通部重申，有關各局處繪本發行，部長僅指示尊重作者與主辦局處的創意，回歸各主辦局處。