阿龐曾經飾演過軍中班長、郭芝吟（吱吱）在《全明星運動會》中發揮超強戰力，兩人一同上台視《綜藝3國智》，黃豪平說：「不管有沒有當過兵，今天錄影就是要讓大家感受一下軍中的精實生活。」但阿龐卻擔心地說：「不行啦，現在胖了。」還被王少偉虧笑現在是「發胖的士官長」。

阿龐之前接下減肥代言廣告大秀腹肌，令人驚艷當年的「余班長」又回來了，但這次身形相較於之前差異稍大，主持群也好奇怎麼會差這麼多，阿龐搞笑對著鏡頭鞠躬道歉：「各位觀眾對不起！」哈孝遠人高馬大，最近成功狠甩12公斤，看到阿龐的樣子，得意表示：「好不容易瘦下來了，就要維持呀！」

阿龐復胖上《綜藝3國智》玩遊戲闖關。（台視提供）

阿龐雖然復胖，挑戰遊戲時依舊認真。他和納豆一組，要從游泳池中跳到岸上，因為身穿棉褲，吸水力太好，加上反覆跳躍，褲子不爭氣的拚命往下掉，還在泳池內調整拉褲子，費了好一番工夫才上岸，狼狽的模樣讓張立東開玩笑說：「樣子超像有水鬼在下面抓你的。」以上將於明（23日）晚8點在台視播出。