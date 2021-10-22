台南市官田國小長期致力以在地特色「食農教育」結合科技和國際「文明素養」，讓孩子從校園教育的課堂知識與實作活動，培養一生可帶著走的「食農素養」，連兩屆榮獲遠見‧天下「未來教育 台灣100」及本屆企業特別獎。

官小校長王全興表示，自107學年度起，師生在校園內耕耘「幸福農場」，闢建出包括水田區、旱田區、魚菜共生水耕蔬菜區、兩座溫室農場區、空中農園區5大場域。

台南市官田國小「食農教育」結合科技和國際「文明素養」，獲「未來教育 台灣100」及企業特別獎。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

5大場域導入行動網路、大數據、物聯網、數位化製造技術科技管理方式，再藉由科技、國際雙主軸食農核心素養的課程教學，從一年級到六年級設計6套24個主題課程。

王全興說，「不要等到身體變差了，才開始推動食農教育」，透過結合生活經驗的課程教學和國際交流平台，讓所有師長為了學生的健康快樂和學習不斷的專業成長及永續精進，這才是12年國教核心素養的最佳寫照。

官田國小表示，學校連兩年獲獎台灣百大，更獲得今年特別獎最高肯定，代表藉由食農素養，搭配科技和國際雙軸線，確實可以落實「知鄉、親鄉及愛鄉的核心素養」，讓惜水、愛地、親人的理念能夠具體實踐。