遠東商銀Bankee社群銀行商品共創、利潤共享並成就共好，創新商業模式成效顯著，線上分行數年成長10倍，受評為利基巿場領導者，獲國家品牌玉山獎評定為最佳產品。

2021年國家品牌玉山獎頒獎典禮於10月21日舉行，頒獎典禮由國家企業競爭力發展協會及國家品牌玉山獎共同主辦，遠東商銀創新榮耀由監察院院長陳菊頒獎，遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志代表領獎。

遠東商銀表示，實體分行縮減是世界趨勢，過去一家家實體分行代表的是營收與資產，未來創建一家分行卻可能意味著1～3億元的費用與成本。根據金管會統計，截至2020年底，國銀分支機構總數已創九年來新低紀錄，對於全球實體分行緊縮的趨勢，該行三年前以Bank 4.0為概念，推出全球首家共享經濟銀行Bankee社群銀行。以社群金融為核心，運用推薦分享機制幫助人人都能成為線上分行經理的概念，客戶與遠銀成就共好。

遠東商銀指出，該行是利基巿場領導者，Bank 3.0是將金融服務數位化，改變的只是流程和服務，Bankee社群銀行則為Bank 4.0的概念。為持續增加新戶，不僅保有傳統的獲客方式，透過Bankee新增數位客群，線上分行家數年增10倍，已擴展超過1萬7000家線上分行，其中最大分行人數已超過2.5萬人。

Bankee以平台經濟為核心的創新商業模式，運用社群力量強化產品的營運推廣，「共創、共享、共好」的因子深植於產品設計的流程中，改變傳統銀行與客戶的單向關係。遠東商銀強調，客戶只要透過Bankee的APP推薦分享機制就能成為線上分行經理的概念，創建經營自己的線上分行。今年12月31日前，客戶分享推薦碼給親友等，僅需1位（含）以上親友成功開戶，於次月起，包含推薦人與每個被推薦人通通可獲持續6個月新臺幣5萬元額度內2.6％優惠利率。

推薦人當月社群圈的存款總額，累積達到不同門檻金額，推薦人又可依照不同等級（共13等級），於次月獲得不同額度的2.6％優惠利率，最高可達新臺幣500萬元額度內2.6％優惠利率。Bankee為客戶將社群力變現，24小時、365天隨時隨地都能成為斜槓線上分行經理的概念，運用豐厚的回饋機制，輕鬆為自己的社群變現，持續增加被動收入及持續收入。

戴松志認為，該行首創社群金融生態圈已逐漸有成果，Bankee不僅對個人開放，更以BaaS（Bank as a Service）嵌入式金融模式，開放與跨業新創業者策略合作，已結盟的新創業者包括人資系統新創科技公司、智慧借貸媒合平臺、企業募資平臺及支付生態圈（遠傳電信生態圈、ETC車經濟及租屋生態圈等），合作形成跨域多元金融生態圈。

後疫情時代的金融新生活，遠東商銀繼續布局數位化進程，以發展開放性社群金融平台為策略，串聯金融生態圈及大數據，打造出嶄新的數位金融服務及創新的商業模式。