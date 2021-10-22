氣溫驟降，統一超（2912）7-ELEVEN趁勢推出火鍋季搶攻冒煙商機，帶動相關類別業績成長逾1成，上完火鍋再上冰品，推出日韓美計五款夢幻冰品，增添完美儀式感，包括日本LOTTE、韓國Binggrae、與美國COLD STONE等一系列甜點冰品，成為秋冬冰品主流。

7-ELEVEN本周開跑的「名鍋盛典」火鍋季活動，引進超過70種名店、進口湯底，其中與太和殿、晶華三燔、煮時光、石二鍋等在地名店及火鍋知名品牌獨家合作，「晶華壽喜燒鍋」上市3天平均每天熱銷破萬鍋，且麻辣湯底、微波即食的鮮食、一箱即享湯底、配料、肉品的冷凍鍋物組均可一站購足，更享指定商品任選3入88折優惠。

而看準換季冰品甜點化商機，7-ELEVEN即日起攜手日本知名大廠LOTTE、韓國人氣品牌Binggrae、以及起源自美國的COLD STONE，推出5款秋冬限量夢幻冰品，搭配任選2件95折嚐鮮價，有望帶動秋冬吃冰風潮，加上造型新奇，好吃又好拍，預期成為新一波IG打卡新寵兒。