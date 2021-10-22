崙背鄉通往沿海鄉鎮的縣道154線有長達4公里的孟加拉榕，其中1公里合抱成為綠色隧道，吸引不少網拍，但附近居民卻為它的淺根、招風面大、氣根所苦惱，包括颱風來襲必有樹倒，隧道內外視差大，氣根影響行車安全，而陳情民代盼能修剪，附近5個村長也都支持。
孟加拉榕有世界上樹冠覆蓋面積最廣的樹之稱，號稱「一樹成林」，154線最密集處約1公里長，大約在崙背鄉水尾村至豐榮村，形成綠色隧道景觀，樹齡約20、30年，多年來被誤以為是橡膠樹。
154線是西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉民眾前往沿海的麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉的主要道路，每天都有大量六輕上班族車流。
民眾向縣議員李明哲陳情，孟加拉榕隧道又美又陰涼是拍照的好去處，但村民卻只要颳北風、下大雨就不敢經過，原因是視線差、怕大樹無預警倒下、氣根茂密飄散、浮根像地雷，容易發生事故。
李明哲說，孟加拉榕根系淺，樹幅大又重，這幾年逢大雨就有1、2棵倒下，壓斷電線桿又導致停電，麥寮鄉雷厝段不久前曾壓死人；隧道內外的光差大經常發生車禍，夜間照明不足，他的親戚也曾騎摩拖車被氣根絆倒。
李明哲日前邀集綠色隧道附近豐榮村、舊庄村、草湖村、枋南村、水尾村長與縣府工務處現地會勘，崙背鄉長李泓儀、鄉代會副主席林金玲也到場，咸認為有綠色隧道修剪的必要，盼外鄉鎮用路人理解。
工務處表示，估計修剪每一棵孟加拉榕的經費是2萬元，全線約有1000多棵樹經費龐大，只能從最迫切整理的綠色隧道開始修剪。李明哲也建議補植時更換台灣原生樹種，兼顧行車安全與視覺景觀。
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