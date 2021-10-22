國民黨立委許淑華 （中）。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華順利出線代表國民黨出征南投縣長後，支持者熱度不斷攀升。許昨日（21）赴南投縣南崗國中會勘，視察將在今年底投入使用的44間新校舍，許指出這是與縣政府共同努力，獲得教育部補助及縣府自籌，總計近2億經費的成果，盼能為教育創造無限可能。此文獲得9000人按讚，其中一張許雙手搭在國中生肩上、彼此相視而笑的照片，更獲得大批網友喜愛，有人直言：「誰說年輕人不愛國民黨！」

許淑華昨日在臉書發文表示，南崗國中校舍自創校以來已使用53年，記得2年前她曾與南投縣縣長林明溱來到南崗國中現地會勘，原有校舍因年限已久亟需改建，在她與縣府的努力之下，獲得教育部補助及縣府自籌，總計近2億經費投入改建校舍。

國民黨立委許淑華 （右一）。（圖／取自許淑華臉書）

許淑華指出，歷經近2年的工程，新校舍終於在今年5月完工，她再度陪同林明溱來到南崗國中，視察即將在今年底投入使用的新校舍，44間寬敞舒適的教室以及多功能空間，相信將提供給南投學子更優質的學習場所，創造教育上的無限可能。

此文一出獲得9000個讚、超過200則留言與超過110次分享，網路迴響熱烈。其中一張許淑華將雙手搭在國中身肩膀上，兩人相視而笑的照片，更是獲得大批網友喜愛，紛紛留言：「誰說年輕人不愛國民黨！」「真像大姐姐般」、「政治因你而美麗」、「國民黨多一點這種的，何愁無法重返執政？」「民進黨南投縣選戰要傷透腦筋了」、「幸運的小男生」、「許委員辛苦了，未來的南投縣長」。