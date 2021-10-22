新莊男刺殺嬤22刀認：「給機會還不給錢！」（戴上容攝）

20歲李男昨（21日）下午到從小養育他的78歲楊姓老婦人家偷錢，疑因偷竊失風而持刀連砍楊婦22刀，再搶走嬤家的36萬元鉅款，李男殺人後竟到情色半套按摩店「桑一下」，才包車南下花蓮逃逸，昨晚間11時許，李男外出買消夜被警方逮獲，警方偵詢時，李男冷血吐：「給過機會還不給錢！」引發殺機，警方對於凶嫌的冷靜，像講電影旁白感到不可思議。

家屬透露，李男的阿嬤與78歲楊姓婦人是舊識，由於李男的親生雙親狀態不佳，父親是通緝犯，母親精神狀況不穩定，因此將李男還在襁褓時，便托育給楊婦照顧。起初關係都相當好，李男後續因爸爸媽媽失蹤，爺爺跟阿嬤也移民國外，只剩李男與舅舅在國內，兩人關係開始聲變。

前天死者小兒子領現金要發薪，李男疑起了歹念，上班沒多久就不見蹤影，小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽叫胞姊返家查看，姊姊見鐵門大開木門反鎖一反常態，上頭有血漬急叫父親與弟弟返家並報警，一開門竟發現楊婦已倒臥血泊中且身上有明顯刀傷。

救護人員抵達時楊婦已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。警方發現，楊婦胸口有一處約3公分刀傷，應為致命傷，另外背部有多達13處刀傷，警員見狀都私下驚呼「怎麼這麼殘忍，到底有何深仇大恨？」警方調閱監視器發現，李男於昨下午進出楊婦住處，甚至更衣變裝逃往其他縣市，因此將李男列為重要嫌疑人。

李男作案後，還用外套包著的贓款逃逸，接著返回租屋處換下血衣、整理行囊，變裝後攔計程車前往北市一家情色按摩店消費，才轉往花蓮投靠網友，直至深夜11時許才在購買鹽酥雞時被警方逮捕。

李男到案後供稱，「就是不爽，給機會了還不給錢」先前有跟楊江姓阿嬤借過錢，但阿嬤不借只好用偷的，後來他被趕出家門，懷恨在心，這次買刀是打算阿嬤家人反抗，便要與對方「拚了」，不料，遇上阿嬤本人，他開口借錢後又遭回絕，他才會痛下殺手。

新莊偵查隊長鄭偉豪表示，李男在偵訊過程中，他感覺嫌犯「異常冷靜，就像看一齣電影一樣把旁白講出來，針對這點，我們也為犯嫌犯下如此令人髮指的案件，還能如此冷靜，感到不可思議、予以斥責」。