直播主黃小四、白姐等共同募集捐助苗栗縣特殊教育協會交通車。（謝明俊攝）

苗栗縣特殊教育關懷協會目前收容30名身心障礙學員。（謝明俊攝）

苗栗縣特殊教育關懷協會目前在苗栗市內承租的天使農場。（謝明俊攝）

苗栗縣特殊教育關懷協會目前在苗栗市內承租的天使農場，栽種金銀花等農作。（謝明俊攝）

苗栗縣特殊教育關懷協會榮譽理事長李淑媛介紹學員所手作的洗碗精。（謝明俊攝）

苗栗縣特殊教育關懷協會長期協助照護身心障礙者，網路直播主黃小四感動協會對身心障礙者家庭付出，繼2年前捐助1部廂型車後，日前再結合另1直播主白姐，再捐出1部豐田廂型車供協會接送學員，22日在協會承租的天使農場舉辦贈車儀式，苗栗市長邱鎮軍到場見證，肯定社會的愛心來照護身心障礙朋友。

2010年，1群苗栗特殊教育學校的校友及家長共同發起成立苗栗縣特殊教育關懷協會，成立日間照護中心，協助照護身心障礙孩子，並訓練這些孩子們一些基本的生活技能，來減輕家長的經濟及照護壓力。協會目前擁有2個日間照護中心，1處展售中心，以及1處天使農場，協會利用日間照護中心訓練學員們製作有機洗碗精、手工水餃、洛神花飲品等，並每周帶領學員們赴苗栗市復興路的天使農場，實地接觸土地栽種農作，讓學員學習生活更形充實。

協會榮譽理事長李淑媛表示，目前承租的天使農場，約有3百多坪，由照護輔導人員帶領學員們在此栽種洛神花、金銀花、地瓜、木瓜等多種農作，由於需要交通工具接送學員往來後龍、苗栗日照中心及農場等場所，但苦於營收經費不足，無法購置新車。

藝名「黃小四」的直播主黃明賜經由苗栗縣警局少年隊小隊長李紹台得知協會需要援助下，2019年集結直播粉絲善心人士，購得1部7人座廂型車供協會使用，協會因目前收容30名學員，交通車仍然不足下，希望透過販售手工水餃方式募集資金，再增購交通車一部，但受今年疫情影響，資金募集緩慢，黃小四獲悉後，再度聯合直播主白姐等人，共同捐助1部新豐田廂型車。

捐車儀式22日上午在協會天使農場舉行，苗栗市長邱鎮軍到場見證，感謝社會各界的愛心及無私奉獻，讓身心障礙的朋友獲得更多更溫暖的照護服務。