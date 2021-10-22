台南市1家非法廢棄物清理集團，偷偷找土地非法傾倒廢棄物掩埋，長達1年，檢警追查布線，19日在新市區台糖土地查獲以蔡男、陳男與嚴男3人與6台大貨車司機，蔡男第1時間見警落荒而逃，隔日自行到案，檢方以有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見獲准，6名司機皆交保候傳。

台灣垃圾掩埋場不足根本問題未解，非法廢棄物掩埋案件到處孳生，台南地檢署檢察官19日指揮警方與環保署南區督察大隊與台南市環保局，在新市區台糖土地，查獲6輛大貨車載運大量廢塑膠混合物，正倒入土壤中，汙染台糖土地。當場逮獲6名貨車司機、1名把風人員與1名挖土機司機。

檢方得知，該集團以蔡男為首，負責聯繫載運廢棄物的貨車，處理掉單趟每輛貨車載運廢棄物代價，可收取1萬5000元至2萬2000元。陳男扮演引導貨車進入掩埋土地並現場把風的角色，嚴男駕駛挖土機掩埋廢棄物。每次作案，都會將現場整理打掃乾淨，使人無法起疑。

檢方當場扣押6部大貨車及1部挖土機，蔡男見大批警察到場，立刻逃之夭夭，隔日見相關人員皆已落網，無處可逃，只好硬著頭皮自行到案。

檢察官訊問後，認蔡男、嚴男及陳男涉犯違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。其餘查獲載運廢棄物貨車的6名司機，其中4人分別以10萬元、2萬元、2萬元及2萬元具保後釋回，另2名司機無保釋回。