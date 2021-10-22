新北市今新增一例疫苗接種不良通報，板橋區一位患有多重慢性病的64歲女子，本月16日曾出現腹痛症狀，18日接種BNT，19至20日陸續出現噁心、腹痛、胸痛、呼吸困難及嘔吐，緊急送醫搶救不治。
新北市衛生局表示，新北市目前疫苗接種不良通報總計有163例（AZ：126例、Moderna：29例、高端5例、BNT 3例），對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，將把相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關， 由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
新北市今新增一例疫苗接種不良通報，板橋區一位患有多重慢性病的64歲女子，本月16日曾出現腹痛症狀，18日接種BNT，19至20日陸續出現噁心、腹痛、胸痛、呼吸困難及嘔吐，緊急送醫搶救不治。
新北市衛生局表示，新北市目前疫苗接種不良通報總計有163例（AZ：126例、Moderna：29例、高端5例、BNT 3例），對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，將把相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關， 由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
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