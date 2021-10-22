中國外交部今天宣布，中國國家主席習近平25日將在北京，出席中國「恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」並發表講話。預料習近平屆時將就聯合國2758號決議案，發表涉台講話。

這項宣布由中國外交部發言人華春瑩的名義，透過中國外交部官網發布。而據了解，25日將舉行的上述會議，亦由中國外交部主辦。

北京涉台智庫人士日前透露，鑑於10月10日總統蔡英文發表國慶談話，並提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的主張，北京即有意選在10月25日台灣光復節當天，對涉台問題再度提出明確主張。

對照之下，北京官方選在10月25日，以中共政權加入聯合國50周年的名義，由習近平發表講話，似與前述說法相互對應。

近來，聯合國2758號決議案成為台灣、美國、中國官方的言詞交鋒焦點。對於台灣對這項決議案的主張，中國大陸國務院台灣事務辦公室曾於10月14日以層級較高的未具名「發言人」名義，對此作出長篇回應，通篇聲稱「民進黨當局歪曲攻擊」這項決議，並重彈「一個中國」舊調。

此外，國台辦還曾於9月30日同樣以「發言人」名義，點名外交部長吳釗燮作謾罵攻擊時，也提及聯合國2758號決議案，且同樣重彈「一個中國」舊調。（編輯：繆宗翰）1101022