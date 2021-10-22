基隆捷運部分路段將與台鐵脫鉤，最快下周拍板，總經費425億元。台北市長柯文哲嗆「本來就是騙局，騙局升級還是騙局啊」，對此，基隆市長林右昌22日下午回應，別見不得汐止和基隆好，基隆捷運怎會是騙局呢？

對於柯文哲的說法，林右昌表示，柯市長不要見不得汐止和基隆好，柯不要忘記了，他最早曾經講過，「要把台北的板南線直接拉到基隆」，基隆捷運怎會是騙局呢？站在大台北首都圈的角度來思考，汐止和基隆的發展對台北市是非常有幫助的。

林右昌強調，基隆捷運和汐東線的整合，對未來社后、東湖地區，甚至是柯無法解決的內湖交通問題，都可因此獲得紓解。他強調，站在一個大台北首都圈北北基桃的高度和架構，柯市長不應講這種話，基隆好、汐止好，台北市會更好。

林右昌說，現在基隆捷運的推動是有史以來最有進度的階段，路線的規畫尊重鐵道局和交通部專業的規畫，這段時間以來，基隆市、新北市和交通部都密集的在各個層次進行會議研商討論，相信最近就會有好消息、好結果。

有關路線的問題，林右昌說，最後有賴交通部協調與整合，從南港、汐止、基隆周邊區域的民眾非常振奮，基隆人和汐止人等夠久了，中央有魄力來支持基隆捷運的計畫，非常肯定。

針對八堵到基隆台鐵是否廢除問題，林右昌說，先前四長會議的共識是分兩階段來推動，第一階段為南港到八堵，第二階段為八堵到基隆，鐵道局還在研議，「推動是兩階段、不是兩個方案」；平面的、高架的、三軌的、雙軌的、台鐵和捷運某種程度整合，各種方案可能性都有，未來方案提出後還要專家評估，最重要是和地方民眾討論。

對於交通部長王國材稱經費約400億元，林右昌說，經費並沒有暴增，但地下化及路線增加及整合汐東段，經費有增加，目前1公里建設經費要50億以上，基隆捷運主線、汐東段的距離遠遠超過，約1、20公里長，這條捷運建設經相對較便宜。

至於經費要由基隆負擔嗎？林右昌說，中央政策非常清楚，基隆捷運是由中央來推動，是不需要基隆來出的。