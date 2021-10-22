網紅「閃亮亮」外型甜美加上F級上圍性感身材，被網友封為「紅豆餅女神」，Instagram就有83.1萬粉絲追蹤，日前才成為YouTuber小玉（朱玉宸）換臉謎片受害者之一，沒想到又收到有人開價百萬要收購粉專的私訊，讓她傻眼表示：「我沒有要賣耶！」

閃亮亮在Instagram限時動態曬岀訊息截圖，對方表示願意出價跟她收購粉專，而且比市價行情更高，讓她驚訝表示：「傳訊息的粉絲量都是破萬，還有說市場最高，居然有這個市場」，但也提出疑問「為什麼現在有人會收購粉專，不是要慢慢經營嗎？不然粉絲會突然疑惑怎麼變了」，更憶起曾有人開價1個粉絲1.5元，換算後要用100多萬買下她的IG粉專，她則是回應對方：「我沒有要賣耶，這是我個人經營的」。

閃亮亮透露有人開價百萬 要買她的粉專。（圖／irisxiao_IG）

閃亮亮提出質疑收購粉專不算欺騙嗎？沒想到對方竟回覆她：「很多網紅都經營小帳然後來賣啊，這沒什麼吧？」，對此，她強調絕對不可能為了賺錢，而做岀欺騙粉絲的行為，更呼籲所有粉絲：「只能希望大家不要被騙，還有我愛你們大家，你們不是商品」

閃亮亮日前成為換臉謎片受害者之一，她表示收到很多關心相當感謝，並稱自己心情沒有受到影響，對於收到不少惡意攻擊的留言，她也反擊酸民「有更多可以去做、去幫忙的事情，而不是用鍵盤殺死一個人，再來推卸責任」，直呼：「杜絕霸凌，你我有責」。