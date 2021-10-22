每個人得到財富的方式都不一樣，但機會來臨時能否將富貴牢牢把握住就很重要。「網易」網站指出，下周生肖牛、龍、鼠的人喜事最多，桃花最旺，將會迎來財運上上籤。

生肖牛

生肖牛總是腳踏實地的做事，當別人看不起他們時，他們不會受到打擊，而是在挑戰中提升自己；同時生肖牛還會與同事融洽相處，用真誠贏得大家的信賴。當他們迎來好運後，時常能夠一鳴驚人；下周，桃花旺，橫財發，喜事成雙，好運連連，大富特富，生肖牛富貴亨通、財神眷顧。

生肖龍

生肖龍善於交際，富有大智慧，思維比較活躍，能夠沿著理想之路不斷奮進。命宮中有「桑吉貴人」相助，出門就是喜事！下周桃花橫財雙雙旺，生肖龍喜迎上上籤。只要能一把抓住好時機，各路錢財自然隨之而來，正財橫財一筆筆輕鬆飄進口袋，富貴盈門。他們桃花本就不錯，下周更是會被桃花偏愛，單身的人有望邂逅有緣人。

生肖鼠

屬鼠的人天生聰明腦子活，性格較為外向，下周命宮得「天鎖」吉星庇佑，到時候運勢攀升，橫財襲來，把握好運，定能喜事多見。此外生肖鼠的朋友，下周發財日，同時應當注意，要養成良好的生活作息習慣，相信良好的付出是成才之道，經過一番努力，不久的將來生活將會猶如太陽般絢爛。