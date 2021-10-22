明仁會糾眾砸車還衝撞員警 警強力掃蕩逮20多嫌

北市內湖區9月19日凌晨3時許，發生一起糾眾滋事案件，內湖分局獲報立即派遣警力到場處置，不料，突遭一輛白色賓士車故意衝撞，導致員警遭撞擊有多處挫擦傷，警方為捍衛公權力，遂組成專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，追查出是竹聯幫明仁會分子滋事，立即展開大規模掃蕩。

警方調查，竹聯幫戰堂一名小弟，因不滿先前遭大哥毆打，憤而投靠同幫派的明仁會，案發當日明仁會王姓東湖分會長教唆手下糾眾準備前往砸毀該名大哥的車輛，警方獲報到場卻遭到衝撞。

專案小組調閱監視器，確認駕車衝撞員警的是蔣姓男子，10月12日持拘搜票到新北市新莊租屋處將他逮捕到案，詢後依妨害公務、殺人未遂等罪嫌移送法辦，並擴大追查其他共犯，強力掃蕩明仁會分子，陸續將王姓主嫌等20多人查緝到案，王嫌等兩人遭收押禁見。

警方強調，絕不縱容幫派分子侵擾民眾生活、挑釁公權力等行為，將持續性掃蕩黑道幫派組織，一個一個的抓，絕不放過。