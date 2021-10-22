英國九月零售銷售意外按月下跌0.2%，表現劣於路透調查的上升0.5%；進一步顯現了從新冠疫情中復甦的力道疲軟。

英國統計局周五公布的九月零售銷售數據，仍較疫情爆發前的去年二月高出4.2%，但較去年九月則低了1.3%，表現劣於調查的0.4%下跌預期。

今年上半英國零售銷售成長強勁，但是在過去五個月有所下跌，部分原因是在對餐廳酒館放鬆管制之後，民眾對社交活動上花更多的錢。

英國統計局統計師Darren Morgan表示，家庭產品是九月下滑的元凶，銷售降幅達10%；而食品銷售則稍微回升。

供應鏈瓶頸導致一些超市貨架出現缺貨。9月底和10月初之時，由於油罐車的運輸中斷，許多加油站的燃油耗盡，導致民眾大排長龍恐慌性搶購加油。

據最新數據顯示，九月汽油銷售首次超越疫情前水準。

在排除燃料的零售銷售，則按月下跌0.6%，年減2.6%，遠高於預期。

以7~9月的季度整體來看，零售銷售下降了3.9%，為今年以來最大的季度跌幅。