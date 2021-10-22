上品及洋基工程 IPO現增22日申報生效 16:122021/10/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上品（4770）及洋基工程（6691）初次上市（IPO）現金增資案，已於今（22）日申報生效。 上品IPO上市案由元大證券主辦，每股公開承銷價格暫訂166元，今日在興櫃收盤成交參考價為223.5元小漲0.01％，收盤成交均價222.82元；洋基工程上市案由富邦證券主辦，每股公開承銷價格180元，今日在興櫃收盤成交價為235.5元小跌0.64％，收盤均價為236.72元。 中興電今年營收及獲利可創新高 22日股價止跌回升 《基金》國泰全球智能電動車ETF 成分股增7刪7 #洋基工程 #上品 #收盤 #IP #日申報生效 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日盛投信：美股財報表現佳有助台股行情 16:122021/10/22 財經 陸股午後疲乏 上證指數跌0.34％ 15:492021/10/22 財經 《類股》上銀、大銀微系統11月5日法說 聚焦財報、展望 15:402021/10/22 財經 高價股熱戰 台股再現十千金 04:102021/10/22 財經要聞 北市新工處3工程 榮獲國家建築金質獎肯定 15:552021/10/22 區域情報-台北 23大樓逃生通道 清出38噸障礙物 04:102021/10/22 地方新聞 《盤中解析》日K苦吞3黑 5日線不保 10:362021/10/22 財經 美國準駐日大使 伊曼紐強調美日同盟抗中 04:102021/10/22 話題觀察 新莊捷運幸福站立體停車場開工 15:182021/10/22 區域情報-新北 北向資金湧入陸股 大買132億元創4個月新高 15:492021/10/22 財經 捷運幸福站停車場流標3次今動工 預計2023年4月完工 14:352021/10/22 生活 財經熱門新聞 被逼繳晶片機密 有企業表態了 美國恐做最壞打算 - 財經 閃崩87％！幣安比特幣爆慘案 兇手抓到了 - 要聞 航運殺到重傷 這大咖跳船認賠8500萬 水手心寒：連他都不玩了 - 財經 0056除息有大咖先跳船？專家爆1數字真相：散戶嚇死自己 - 財經 魏哲家霸氣1句 台積電2奈米穩了？ 驚爆三星GAA技術靠山 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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