上品（4770）及洋基工程（6691）初次上市（IPO）現金增資案，已於今（22）日申報生效。

上品IPO上市案由元大證券主辦，每股公開承銷價格暫訂166元，今日在興櫃收盤成交參考價為223.5元小漲0.01％，收盤成交均價222.82元；洋基工程上市案由富邦證券主辦，每股公開承銷價格180元，今日在興櫃收盤成交價為235.5元小跌0.64％，收盤均價為236.72元。

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