高雄巿議會組成專案小組調查731氣爆善款收支運用情形，前3次都以流會結束，22日在國民黨團甲級動員下，以表決方式，藉由人數優勢通過調查報告的結論與建議，民進黨團見大勢已去，手舉「退席抗議」，集體退出表決。

「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形」調查專案小組由國民黨議員陳麗娜擔任召集人，前3次在議場上台報告時，有2次沒能報告就遭民進黨團以額數問題流會，第3次報告完結論與建議，仍因綠營清點人數匆匆結束。

陳麗娜說，專案調查的結論是向外界說明巿議會的調查結果，包括善款的總金額並非當初公布的46億，而是48億多，另外像工務、觀光以及消防等局處，都有使用善款處理公家的事務設備或活動，在報告裡都寫得一清二楚。

22日巿議會第4次針對731氣爆善款的調查結果做專案報告，國民黨團祭出甲級動員，議事組清點人數共49人，舉手贊成的32人，因為民進黨團集體退席抗議，因此無人反對，不到20分鐘，通過陳麗娜版本的731氣爆調查結果。

民進黨團表示，731氣爆善款使用，今年3月初已經高雄地檢署簽結「查無不法」，但是國民黨主導的調查專案小組仍以人數優勢強行表決通過專案報告結論。藍營私設刑堂、多數暴力惡意贓栽，企圖製造對立，謀取政治利益。

綠營嚴正譴責國民黨藉優勢席次強渡關山，扭曲司法已認證無罪的氣爆調查案，破壞和諧、製造對立，把高雄氣爆當作政治提款機，造成社會動盪與仇恨，呼籲國民黨放下仇恨，勿再於氣爆受害者傷口撒鹽，圖謀政治利益。