美國正陷入罕見的供應鏈危機，港口嚴重擁堵，數十萬個貨櫃積壓在海上。美國之音（VOA）今天分析，產業鏈嚴重依賴中國是造成這場供應鏈危機的根源之一。

在美國對中國大幅加徵懲罰性關稅3年多後，最新統計顯示，中國對美出口今年以來開始大幅攀升。

據中國海關總署官網日前公布的統計月報數據，除了1月份，2月以來，中國對美出口逐月遞增，從2月的人民幣2300多億元，逐月穩步增至9月的3700多億元。

路透社根據相關數據計算，9月單月中國對美國貿易順差420億美元，前3季累計順差2799.6億美元。

2018年4月，時任美國總統川普宣布對價值約500億美元中國商品徵收25%關稅的計畫。中國隔天做出回應，提出對同等的美國商品徵收報復性進口關稅。此後，川普政府又於當年7月公布對2000億美元中國商品徵收10%關稅的計畫。

報導說，由於統計方式不同，美中官方有關兩國貿易的統計數據時有差距，美國統計局尚未公布9月的數據，但截至8月的數據也顯示，來自中國的貨物貿易從2月的340億美元，增至8月的420億美元。

美國正陷入罕見的供應鏈危機，港口嚴重擁堵，數十萬個貨櫃積壓在海上，一些商店甚至出現商品短缺、貨架越來越空的情況。

報導引述專家分析，上述現象固然與COVID-19疫情之後美國消費需求大增、勞工短缺等眾多國內因素有關，但美國本土製造業產業空心化、產業鏈嚴重依賴中國也是造成當前供應鏈危機的根源之一。

戰略諮詢公司阿特拉斯組織（Atlas Organization）的創辦人沃德（Jonathan Ward）說，美中貿易過去20年來的模式就是「美國在中國建一個供應鏈，然後大量進口」。

美國各界近年雖然越發意識到供應鏈依賴中國所帶來的潛在巨大風險，但跡象顯示，目前為止，關稅遠遠未讓兩國經濟脫鉤。

VOA引述堪薩斯大學（University of Kansas）政治系助理教授張嘉琨與加州大學爾灣分校（University of California Irvine）研究員沃瑟姆斯（Samantha Vortherms）9月的研究報告說，美國對中國出口商品徵收的關稅在2018年至2020年間上漲了6倍，但真正退出中國的美國公司則很少。

這項研究針對500家在中國設有子公司的美國大型跨國公司調查後發現，大多數美國公司未退出中國，只有7%選擇離開。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1101022