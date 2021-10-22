台北市已連續7天零確診，外界焦點已從疫情轉移到疫苗，但北市醫療量能近期屢受質疑，讓台北市長柯文哲相當不滿，22日還在防疫記者會上表示，北市第一劑覆蓋率78％、第二劑28％，在6都領先很多，讓他揶揄，議會和媒體每次都說民調低，「奇怪，看客觀數字都第一名」。

柯文哲指出，今天中央公布新增案例2例在基隆，因為事出突然，之後會嚴密監測，昨天北市7大醫院篩檢量陽性率是零，若用1周當單位，過去7天整個北市確診數為零，感染源不明當然也零，相當長時間都清零，最近也在討論要不要進一步降級，不戴口罩、減少管制。

柯文哲近一步表示，從國外經驗來說，降到一個程度，疫苗覆蓋率夠其實管制可以放鬆，疫苗覆蓋率也是重要指標，因此現階段打疫苗是國民最關心的事。

柯不滿地說，不管在議會或是媒體，每次都說北市醫療量能不足，但事實是，統計到10月20日，北市第一劑已經打到78％、第二劑28％，在6都中領先許多，但這也是我們長期面臨的困境，「每次都說民調低，奇怪，看客觀數字都第一名」，也強調台北市有8大醫學中心，照理說量能不是問題。